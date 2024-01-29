Музей Победы пригласил на онлайн-кинопоказ к столетию «Мосфильма»

Музей Победы пригласил всех желающих на онлайн-кинопоказ к столетию «Мосфильма». Об этом в понедельник, 29 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе культурного мероприятия.

© Сергей Киселев / АГН Москва

Онлайн-кинотеатр Музея Победы проведет спецпоказ 30 января.

— «Мосфильм» — часть истории и национального достояния России, в кинокартинах студии запечатлена жизнь целого народа и судьба отдельного человека. Всего на киностудии было снято более 2,5 тысячи фильмов, на которых выросло не одно поколение кинозрителей, — рассказали сотрудники учреждения.

Музей Победы приглашает всех желающих посмотреть одну из первых кинокартин киностудии — «Стачку» Сергея Эйзенштейна, снятую в 1924 году. По сюжету фильма, на одном из крупнейших заводов России из-за несправедливого отношения руководства организовывается стачка.

Помимо этого, пять новых фильмов бесплатно покажут в киноклубе «Поклонка» при Музее Победы в феврале.