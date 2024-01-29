Киноклуб Музея Победы пригласил москвичей на бесплатные показы в феврале
Пять новых фильмов бесплатно покажут в киноклубе «Поклонка» при Музее Победы в феврале. Об этом в понедельник, 29 января, Вечерней Москве рассказали в пресс-службе культурного учреждения.
1 февраля жители и гости столицы смогут посмотреть новую киноленту итальянского режиссера Нанни Моретти из конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2023 года «Великая магия».
8 февраля в «Поклонке» пройдет показ фантастической драмы Тома Кайе «Королевство зверей» из программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. По сюжету, планету охватила эпидемия мутаций, а люди превращаются в животных.
15 февраля участникам киноклуба покажут семейный мультфильм Василия Ровенского «Великолепная пятерка», в котором уличный пес Самсон попадает в Большой театр и вместе с собачкой Марго спасает от срыва балет «Лебединое озеро».
В преддверии Дня защитника Отечества, 22 февраля, в киноклубе состоится показ фильма Алексея Германа-младшего «Воздух».
— Главная героиня из простой детдомовки, юной и никогда не воевавшей, превращается в человека, который уже способен на убийство врага, — рассказал ведущий киноклуба Музея Победы, киновед Геннадий Ходос.
Последний бесплатный кинопоказ февраля состоится 29 числа. Все желающие смогут посмотреть новую российскую мелодраму Павла Мирзоева по пьесе Александра Володина «Блондинка».
Недавно в Музее Победы представили фильм по дневнику 11-летней блокадницы «Елка без огней». В основу сюжета легли недавно найденные записки школьницы Анели Комарчевой, которая вела дневник в декабре 1942 года, пока находилась в госпитале осажденного города.