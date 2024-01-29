Брендированный автобус «Мои документы» начал курсировать в Москве
Департамент транспорта Москвы совместно с центрами госуслуг «Мои документы» открыли в столице «Добрый маршрут», на котором будет курсировать брендированный автобус. Об этом в понедельник, 29 января, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Совместно с Дептрансом мы запустили акцию «Добрый маршрут». В течение месяца, с 29 января по 29 февраля, в Москве будет курсировать специальный брендированный автобус «Мои документы», — объяснила она.
По словам заммэра, на автобус нанесен QR-код. Перейдя по нему, можно прочитать добрые истории сотрудников центров госуслуг, в которых содержатся примеры отзывчивого и заботливого отношения работников офисов к посетителям.
Заместитель мэра столицы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что в акции примет участие автобус М9, курсирующий по маршруту между Рижским вокзалом и станцией МЦК ЗИЛ и проезжает через центр города мимо знаковых достопримечательностей, передает официальный сайт мэра Москвы.
Кроме того, в проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, в котором москвичи определят победителей конкурса фотографий праздничных электробусов.
Проект «Делай добрые дела» стартовал в столице в июле прошлого года. В рамках проекта горожане могут узнать о сотрудниках метрополитена и центров госуслуг, которые готовы откликнуться на любую просьбу.