Музей транспорта Москвы приглашает на экскурсию об истории строительства метро

Музей транспорта Москвы приглашает на новую экскурсию «Метро. Начало новой эпохи». Она посвящена первым очередям строительства столичного метрополитена — Сокольнической и Арбатско-Покровской линиям.

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«Сегодня Московский метрополитен — одна из самых развитых транспортных систем в мире. По поручению Сергея Собянина закладываются, строятся и открываются новые станции. О том, как начиналось строительство метро в городе и как первые линии повлияли на жизнь москвичей, можно узнать на экскурсиях Музея транспорта Москвы. Они будут проходить каждую неделю с 4 февраля», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.

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Экскурсия рассказывает о станциях, метростроевцах и идеологической составляющей архитектуры «дворцов для народа». Путешествие в историю метрополитена начинается на станции «Сокольники» и заканчивается на «Площади Революции». Экскурсия будет интересна как профессионалам в сфере технологий, транспорта и урбанистики, так и всем тем, кто пользуется метро.

«Московское метро — это не только основа транспортной системы столицы, но и целый культурный феномен. Музей транспорта Москвы предлагает взглянуть с новой стороны на знакомые с детства станции. Посетители узнают, почему в Москве решили строить метро, какие были первые варианты проходки тоннелей. Им расскажут, что такое синтез искусств в транспорте и почему московское метро строили по принципу “дворцов для народа” и культурного общественного пространства», — отметила Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.

Полуторачасовые экскурсии будут проводиться по воскресеньям. Начало в 14:00. Встреча с экскурсоводом у павильона станции метро «Сокольники». Приобрести билет можно на сайте Музея транспорта Москвы.

Музей транспорта Москвы — это открытое городское пространство и исследовательский центр. В фондах музея находятся более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело- и мототехника.

Экспонаты коллекции музея можно увидеть на выставочных площадках, а также на объектах транспортной инфраструктуры города. Постоянная экспозиция музея будет размещена в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице (дом 27). Сейчас памятник архитектуры советского авангарда реставрируют. Ему вернут исторический облик.

Отдельные экспозиции музея можно увидеть на нескольких площадках. В павильоне № 26 «Транспорт СССР» на ВДНХ проходит масштабная выставка «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра», которая рассказывает, как сам человек, горожанин и пассажир, и его потребности становились центром изменений в транспортной среде и городе. В выставочно-экспозиционном пространстве музея на Северном речном вокзале представлена инсталляция «Самавто» о феномене советского автомобилестроения. На Южном речном вокзале работает выставка «Москва-река пассажирская». Здесь в хронологическом порядке представлены ключевые события в истории освоения главной водной артерии города — от сооружения Водоотводного канала в XVIII веке до начала навигации электрических судов.

В метро Музей транспорта Москвы представил новую серию проекта «Станция Музейная» — «Слушай, а это зеленая ветка?». Команда музея и композитор Карина Казарян прокатились вдоль Замоскворецкой линии с диктофоном в руках, исследуя столицу на разных видах транспорта. Записанные звуки легли в основу композиций, объединенных в плейлист — посвящение зеленой ветке. Плакаты, созданные на основе обложек треков, размещены на каждой станции Замоскворецкой линии. QR-коды на них ведут на страницу проекта, где можно послушать все композиции.