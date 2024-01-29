Весенняя погода придет в Москву 1 февраля

«С 30 января по 2 февраля температурный режим в Москве будет однородный, условий для существенных осадков нет. 30 января ночью – минус 3 – минус 1 градус, а днем – минус 1 – плюс 2. 31 января – аналогичная погода и облачно. Самый теплый день недели – 1 февраля, когда даже ночью температура будет близка к нулевой отметке, а днем – положительные температуры – плюс 1–3, и даже до плюс 4 градусов по области. Такая температура характерна для середины третьей декады марта, поэтому февраль начнется с глубоко мартовской погоды, совершенно весенней», – сказал Вильфанд.