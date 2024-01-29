Весенняя погода придет в Москву 1 февраля – Вильфанд
Февраль в столице начнется с оттепельной погоды, по климату соответствующей третьей декаде марта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«С 30 января по 2 февраля температурный режим в Москве будет однородный, условий для существенных осадков нет. 30 января ночью – минус 3 – минус 1 градус, а днем – минус 1 – плюс 2. 31 января – аналогичная погода и облачно. Самый теплый день недели – 1 февраля, когда даже ночью температура будет близка к нулевой отметке, а днем – положительные температуры – плюс 1–3, и даже до плюс 4 градусов по области. Такая температура характерна для середины третьей декады марта, поэтому февраль начнется с глубоко мартовской погоды, совершенно весенней», – сказал Вильфанд.
По его словам, в пятницу, 2 февраля, погода существенно не изменится, в столице прогнозируется от минус 5 до 0 градусов ночью и от минус 4 до плюс 1 днем.
Как уточнил синоптик, в течение рабочих дней недели температура будет превышать норму на 5–6 градусов.
«В метеорологии есть такое понятие «север перекрыт». Это значит, что вдоль северного побережья страны перемещаются теплые воздушные массы, и весь холод, который скопился в полярных регионах, не может пройти в умеренные широты», – пояснил Вильфанд.
Он призвал москвичей не ассоциировать такую погоду с приходом весны и не убирать зимнюю одежду и обувь.