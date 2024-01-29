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Вильфанд спрогнозировал неоднородную погоду в Москве

Жителей и гостей Москвы ожидает неоднородная погода на неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит ТАСС, в первой половине недели в российской столице будет сохраняться высокое атмосферное давление, погода будет облачной с редкими прояснениями. Со среды давление резко понизится.

Вильфанд спрогнозировал неоднородную погоду в Москве
© ТАСС

Погода в Москве в течение всей недели будет неоднородная. В первой половине недели будет сохраняться высокое давление, будет облачно с редкими прояснениями. <...> Со среды давление резко понизится, а погода будет облачной и мрачной, — рассказал синоптик.

Согласно прогнозам метеорологов, в понедельник, 29 января, утром будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег. Во вторник, 30 января, температура воздуха составил от нуля до двух градусов тепла, прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. В среду в утренние часы будет наблюдаться высокое давление, которое рухнет на 25 мм ртутного столба к пятнице. Данное явление связано с перемещением циклона к югу. На температурном режиме это перемещение не отразится.

Резкое изменение атмосферного давления может вызывать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Как отмечает врач-невролог Елена Беленко, это связано с вегетативной нервной системой. Чтобы повлиять на самочувствие во время резкой смены погоды, врач рекомендует россиянам разгружать нервную систему от стрессового перенапряжения.

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