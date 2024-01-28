Продажа зеленых облигаций позволила закупить для Москвы 51 электробус

Утвержден отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг за 2023 год. В мае прошлого года столица разместила первый выпуск зеленых облигаций для населения. Объем выпуска составил два миллиарда рублей. Дата погашения облигаций — 27 мая 2025 года.

© Ю. Иванко. Mos.ru

Средства от размещения облигаций направили на закупку экологичного транспорта — для москвичей приобрели 51 отечественный электробус последнего поколения. Жители получили возможность поучаствовать в финансировании важного экопроекта без риска потерять свои деньги.

«Доход по облигациям — 8,5 процента годовых — выплачивается ежеквартально. Срок обращения ценных бумаг — два года. При этом предъявить их для выкупа можно и до истечения назначенного срока по стоимости приобретения», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Спрос на зеленые облигации для населения оказался высоким — выпуск полностью раскупили за пять недель. Инвесторами стали граждане из 73 регионов России, из них 70 процентов — жители Москвы и Московской области. Интерес к ценным бумагам проявили граждане разного возраста. Самому молодому инвестору — 18 лет, самому старшему — 86.