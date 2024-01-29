Бастрыкин запросил доклад по факту пожара в московском Театре Сатиры

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту пожара в Театре Сатиры в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Председатель СКР поручил руководителю столичного управления СКР Андрею Стрижову предоставить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки. Отмечается, что доследственная проверка поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Причиной пожара в здании назвали нарушение техники безопасности во время ремонта. Площадь возгорания на пике достигала 250 квадратных метров. Горел купол здания, созданный из деревянных конструкций. Во время возгорания из здания эвакуировали 50 человек.