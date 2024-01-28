Собянин: Около 270 премьер было в столичных театрах в прошлом году

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 28 января, рассказал, что за минувший год в столичных театрах прошло порядка 270 премьер.

К новым театральным постановкам относятся «Смертельный номер» в «Театре Олега Табакова», постановка «Лес», вышедшая в честь двухсотлетия Александра Островского в театре имени Маяковского, спектакль «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова в Мастерской Петра Фоменко, «Мещане» Максима Горького в «Современнике» и другие.

Премьеры театрального мира были ориентированы как на взрослую, так и молодую аудиторию, сообщил мэр в своем Telegram-канале.

В рамках национального проекта «Культура» в столице за последние 10 лет обновили 40 городских театров — 85 зданий. Это составляет 70 процентов от общего числа таких зданий в Москве. Также в столичных театрах используются современные технологии.