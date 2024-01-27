Главархив подготовил книгу о том, как Москва помогала блокадникам Ленинграда

К 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда Главархив Москвы опубликовал книгу «Непобедимый город над Невой…». Об этом в субботу, 27 января, сообщил начальник Главного архивного управления столицы Ярослав Онопенко.

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— На протяжении многих лет мы делимся документами о тех трагических событиях, которые сохранились в Главархиве Москвы. (...) В юбилейном году со дня снятия блокады Ленинграда мы публикуем новую книгу, в которой впервые открываем доступ к ряду важнейших документов, — рассказал он.

По его словам, в книгу вошли документы, связанные с оказанием жителями столицы помощи и поддержки ленинградцам, среди которых — материалы о направлении в Ленинград автоколонны из Москвы, передаче продуктовых посылок и выделении жилья ленинградским инженерно-техническим работникам и специалистам-метростроевцам.

Онопенко отметил, что книга состоит из нескольких частей. Первая часть «Героическая оборона Ленинграда» состоит из воспоминаний военнослужащих Ленинградского и Волховского фронтов, принимавших участие в боевых действиях в период прорыва и снятия блокады. Вторая часть «Город-фронт» содержит истории о повседневном героизме жителей осажденного города, которые работали на предприятиях и в учреждениях, а также участвовали в местной противовоздушной обороне.

В третьей части «Лики блокады» рассказывается о жизни осажденного Ленинграда: о художественной и театральной деятельности, работе сотрудников Ленинградского радио, а также доставке в город партитуры Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, передает официальный сайт мэра Москвы.