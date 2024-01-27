Тактильный макет монумента Николаю Гоголю установили в музее писателя

«С мини-копией монумента смогут познакомиться незрячие и слабовидящие посетители Дома Гоголя. Оригинал памятника был создан в 1909 году скульптором Николаем Андреевым. Тактильную модель изготовили к 215-летию со дня рождения классика русской литературы. Дата будет отмечаться в 2023 году», – говорится в сообщении.

отмечается, что над созданием макета работали специалисты проектной мастерской адаптивного дизайна. Они использовали технологии цифрового моделирования и напечатали уменьшенную версию памятника на 3D-принтере. В ней полностью повторены все детали оригинальной скульптуры. Высота копии составляет 60 см, масштаб – 1:10. Готовый тактильный макет из полимеров покрыли специальными красками, имитирующими цвета и повторяющими фактуру натуральных материалов – бронзы и гранита. После этого мини-копию памятника установили на первом этаже Дома Гоголя. В настоящее время ознакомиться с новым экспонатом могут все желающие.