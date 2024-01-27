Собянин поздравил ветеранов ВОВ 80-летием снятия блокады Ленинграда

«27 января 1944 года – эта дата навсегда вошла в историю, знаменуя окончание одной из самых героических и трагических страниц летописи Великой Отечественной войны. Почти 900 дней неимоверных испытаний – бомбежки и обстрелы, голод и холод, потери близких – не сломили защитников и жителей осажденного города. Люди поддерживали друг друга, самоотверженно сражались и твердо верили, что враг будет отброшен от стен неприступной крепости и разгромлен. Мы гордимся подвигом ленинградцев. И свято чтим память тех, кто не дожил до освобождения города от фашистской блокады», – говорится в телеграмме.