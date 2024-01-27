Собянин поздравил ветеранов ВОВ 80-летием снятия блокады Ленинграда
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга с 80-летием снятия блокады Ленинграда. Соответствущая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.
«27 января 1944 года – эта дата навсегда вошла в историю, знаменуя окончание одной из самых героических и трагических страниц летописи Великой Отечественной войны. Почти 900 дней неимоверных испытаний – бомбежки и обстрелы, голод и холод, потери близких – не сломили защитников и жителей осажденного города. Люди поддерживали друг друга, самоотверженно сражались и твердо верили, что враг будет отброшен от стен неприступной крепости и разгромлен. Мы гордимся подвигом ленинградцев. И свято чтим память тех, кто не дожил до освобождения города от фашистской блокады», – говорится в телеграмме.
По словам Сергея Собянина, в эти дни в Москве проходят десятки мероприятий, посвященных знаменательному событию, среди которых церемонии возложения цветов и венков к памятным знакам, тематические выставки, концерты, кинопоказы, лекции, уроки мужества, встречи молодежи и ветеранов. В Государственном музее обороны Москвы проходит выставка «Мой Ленинград», рассказывающая о том, как блокадный город выстоял и победил. Юнармейцы столицы отправляются в Санкт-Петербург, где примут участие в памятных мероприятиях.
«Желаю вам, дорогие друзья, бодрости духа, сердечного тепла, здоровья, благополучия и всего самого доброго», – подчеркнул мэр.