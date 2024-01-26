Сабля маршала Говорова вошла в обновленную экспозицию Музея артиллерии Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга обновил постоянную экспозицию одного из залов в преддверии 80-летия со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как рассказал корреспонденту ТАСС научный сотрудник музея и куратор обновленной экспозиции Дамир Галеев, в нее вошли около 150 экспонатов, в том числе долгое время не выставлявшиеся знамена времен Великой Отечественной войны, а также сабля маршала Леонида Говорова.

"Сабля маршала Говорова - это один из наиболее ценных наших экспонатов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны. Также у нас представлена подзорная труба Говорова. Эти мемориальные вещи раньше экспонировались только на отдельных выставках, а теперь, накануне 80-летия снятия блокады, они заняли свое место в постоянной экспозиции нашего музея. Всего в ее обновленную версию вошло порядка 150 экспонатов, в том числе и давно не выставлявшиеся знамена - первое в виде детского платья красного цвета, которое водружали над Выборгским замком в 1944 году, и второе знамя, которое водрузили над Шлиссельбургом в январе 1943 года", - рассказал Галеев.

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По его словам, новое, и даже можно сказать центральное место в экспозиции получила уникальная пушка, известная многим специалистам как "Ленинградка". Такие орудия, ввиду нехватки вооружения, собирались на основе старых 45-мм танковых пушек найденных на нескольких ленинградских заводах. Каждая такая пушка фактически уникальна, ведь собирали их из того, что было - ставили разные колеса, прицелы и так далее.

Также посетители музея смогут оценить 37-мм автоматическую зенитную пушку образца 1939 года, боевым расчетом которой командовал старший сержант И. А. Шалов. Это второе по результативности орудие Великой Отечественной войны - на ее стволе можно увидеть сразу 18 жестяных звездочек, каждая из которых символизирует сбитый фашистский самолет. Кроме того, представлен легендарный 120-мм миномет братьев Шумовых, добровольно прибывших на фронт из Тувы.