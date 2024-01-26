Главному фасаду бывшей аптеки Феррейна вернули исторический цвет

Знаменитое здание на Никольской улице облицовано радомским песчаником светло-бежевого оттенка.

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Завершилась реставрация главного фасада здания бывшей аптеки Феррейна. В конце XIX — начале XX века она была самой известной в Москве и крупнейшей в Европе. Здание расположено по адресу: улица Никольская, дом 19–21, строение 2. В ходе работ специалисты вернули главному фасаду исторический цвет — светло-песчаный.

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«Бывшая аптека Феррейна — настоящее украшение Никольской улицы и всего Китай-города. Облик здания, который мы видим сейчас, сложился в XIX веке. В настоящее время специалисты завершили реставрацию главного фасада. Он облицован радомским песчаником светло-бежевого оттенка. Этот вид натурального камня содержит много железа. Со временем при атмосферном воздействии оно начало проявляться на фасадах рыжими пятнами. В ходе снятия загрязнений и поздних слоев перед реставраторами открылся первоначальный светло-песчаный цвет фасадов. Современные технологии, методы и приемы реставрации позволяют не только решить проблему негативного воздействия окружающей среды, но и восстановить фасад — первоначальный замысел автора. Именно поэтому было принято решение о возвращении зданию на Никольской улице исторического цвета», — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей ЕмеАлексей Емельянов.

Кроме того, специалисты привели в порядок цоколь здания: очистили гранитную облицовку от биологических и органических отложений, восполнили утраты в местах механических повреждений, восстановили шовное заполнение, обработали специальными составами. Также окрасили стальной козырек над парадным входом, отреставрировали окна.

Знаменитое здание на Никольской обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Все работы проводились на основании согласованного проекта, выданного разрешения и под контролем специалистов столичного Департамента культурного наследия.

Первым этапом фасадных работ стала реставрация главного украшения здания — четырех скульптур богини здоровья Гигиеи (Гигеи), это сделали впервые за 120 лет. Специалисты восстанавливали их в мастерской. На фасад отреставрированные статуи вернулись в 2021 году. В древнегреческой мифологии Гигиея была дочерью бога врачевания Асклепия. Богиня изображена в хитоне (древнегреческой одежде без рукавов), перевязанном поясом, и верхней накидке — пеплосе. Ее правую руку обвивает небольшая змейка, в левой Гигиея держит чашу. Прическа ее типична для греческих скульптур — завитые волосы сзади собраны в низкий пучок, а спереди низко опущены на лоб.

Аптеку на Никольской улице в 1862 году открыл почетный гражданин Москвы Карл Феррейн. В 1872 году он передал ее сыну Владимиру Феррейну (1834–1918). Спустя год тот расширил дело, арендовав и переделав часть соседнего здания. Были обустроены новые помещения для обслуживания посетителей, а также предусмотрены складские площади. В аптеке не только продавались медикаменты, но и проводились исследования, анализы, а также теоретические и практические занятия по фармацевтическим дисциплинам.

В 1881 году Феррейн ввел новшество для поощрения сотрудников предприятия. Он дал своим работникам возможность участвовать в доле от доходов компании. Именно поэтому она стала называться «Товарищество В.К. Феррейна».

К концу XIX века здание аптеки опять перестроили. Благодаря архитектору Адольфу Эрихсону оно приобрело знакомый нам вид: четырехэтажный дом с подвалом, четырьмя статуями древнегреческой богини здоровья Гигиеи на фасаде и печной трубой в форме башенки. Его также украшали часы, утерянные в советский период.

Кроме аптеки на Никольской, у Товарищества В.К. Феррейна были аптекарские лавки в городе, несколько лабораторий, где проводили широкий спектр анализов, в том числе почвы, воды, продуктов питания, стеклодувная мастерская, фабрика химических продуктов в городе Мологе Ярославской губернии, затопленном в 1946 году при создании Рыбинского водохранилища, а также две плантации лекарственных растений — в Крыму и Подольском уезде Московской губернии (сейчас — Бутово).

В 1917 году семья Феррейнов покинула Россию. В 1931 году в Бутове был организован Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений. При советской власти бывшая аптека Феррейна стала называться сначала центральной, потом — аптекой № 1. Она просуществовала до 2000 года.