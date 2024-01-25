Главархив рассказал о самых интересных документах МГУ до 1917 года

В 1755 году открылся Императорский Московский университет, который в настоящее время получил название МГУ им. М.В. Ломоносова. Этот ВУЗ сразу стал одним из главных образовательных центров России. В Главархиве хранится фонд Московского университета в количестве более 200 тысяч дел с документами до 1917 года. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организации.

— Среди них представлены студенческие дела людей, внесших большой вклад в развитие науки и искусства. В настоящее время этот фонд — один из самых популярных фондов среди посетителей Главархива, — говорится в сообщении.

В делах 1880-х годов особый интерес представляют фотографии молодых людей и их индивидуальные прошения. Так, в университетских документах поэта Федора Тютчева есть свидетельства о его необычайных способностях — он досрочно сдает все экзамены, написав специальное прошение в Министерство духовных дел и народного просвещения. Будущий поэт и известный дипломат выпустился из университета со степенью кандидата словесных наук.

Так, в числе многих известных студентов МГУ были такие великие ученые, как создатель русской физиологической школы Иван Сеченов, хирурги Николай Пирогов и Николай Склифософский, а также психиатры Петр Кащенко и Петр Ганнушкин.