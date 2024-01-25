Пресс-служба Московского зоопарка в четверг, 25 января, поделилась кадрами по-кошачьи необычного рыбного филина.

Пернатый очень похож внешним видом на символ зоосада — манула Тимофея. Однако этот филин обладает большей редкостью, нежели палласов кот.

— Рыбный филин – загадочный, прекрасный и немного нахохленный, — следует из подписи к публикации.

В пресс-служе зоосада отметили, что филин похож на манула своей мимикой и поведением. Так, пернатый, как и палласов кот, смотрит исподлобья и обладает необычной пятнистой макушкой.

10 января генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась кадрами с «важными» кафрскими воронами во время их трудовой деятельности. На ролике видны семь очень «важных» птиц, каждая из которых действительно чем-то занята.