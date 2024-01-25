«Немного нахохленный»: Московский зоопарк показал необычного рыбного филина
Пресс-служба Московского зоопарка в четверг, 25 января, поделилась кадрами по-кошачьи необычного рыбного филина.
Пернатый очень похож внешним видом на символ зоосада — манула Тимофея. Однако этот филин обладает большей редкостью, нежели палласов кот.
— Рыбный филин – загадочный, прекрасный и немного нахохленный, — следует из подписи к публикации.
В пресс-служе зоосада отметили, что филин похож на манула своей мимикой и поведением. Так, пернатый, как и палласов кот, смотрит исподлобья и обладает необычной пятнистой макушкой.
10 января генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась кадрами с «важными» кафрскими воронами во время их трудовой деятельности. На ролике видны семь очень «важных» птиц, каждая из которых действительно чем-то занята.
В начале месяца также появились кадры с молуккским какаду по кличке Петруха. Пернатый попал в столичный зоосад в 2007 году в плохом состоянии здоровья. До этого какаду жил у частных лиц. Это отразилось на поведении птицы, которая более близка к существованию с человеком, нежели с себе подобными. По этой причине Петруха живет в вольере один