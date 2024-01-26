Сгенерированные нейросетью картины появились в метро

На станциях Московского метрополитена появились изображения, созданные при помощи нейросетей. Экспозиция получила название «Московский транспорт в Шедевруме». Об этом в пятницу, 26 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

© Telegram / Дептранс Москвы

— Мы открыли новую выставку, картины на которой полностью созданы нейросетью. Пассажиры могут узнать, каким искусственный интеллект видит Московский транспорт, — подчеркнул заммэра.

Выполненные нейросетью картины расположены в переходах на станциях метро «Динамо», БКЛ «Петровский парк», метро и БКЛ «Проспект Вернадского», метро «Ленинский проспект», МЦК «Площадь Гагарина» и БКЛ «Электрозаводская».

Экспозиция будет доступна для москвичей и гостей столицы до 16 февраля, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

23 января заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что на базе столичного Диагностического центра лабораторных исследований начался пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в работу городской службы лабораторной диагностики.