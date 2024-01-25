«Международный день русского романса» пройдет в Москве 3 февраля
XI программа «Международный день русского романса» пройдет в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца 3 февраля. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в пресс-службе мероприятия.
— Каждый год в первую субботу февраля на главной сцене страны царит великий Русский Романс и звучат лучшие молодые голоса. Еще в 2017 году этот проект получил эгиду Всемирной организации ЮНЕСКО. И в этот юбилейный для проекта год мы хотели бы, чтобы День русского романса вошел в календарь значимых культурных событий, — рассказали организаторы концерта.
На протяжении почти 30 лет главным популяризатором русского романса в мире является Международный конкурс молодых исполнителей «Романсиада». Его лауреатами стали многие представители современного вокального искусства. В свое время победителями конкурса были народный артист России Николай Басков и певец Сергей Волчков.
В торжественный вечер на сцену выйдут артисты из 11 зарубежных стран, среди которых — Италия, Иран, Китай и Северная Македония.
C 25 по 27 января в Московском Доме романса пройдут первый и второй туры первого московского открытого конкурса «Третья октава». Финал мероприятия состоится 28 января в Большом зале Центрального Дома работников искусств.