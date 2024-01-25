«Международный день русского романса» пройдет в Москве 3 февраля

— Каждый год в первую субботу февраля на главной сцене страны царит великий Русский Романс и звучат лучшие молодые голоса. Еще в 2017 году этот проект получил эгиду Всемирной организации ЮНЕСКО. И в этот юбилейный для проекта год мы хотели бы, чтобы День русского романса вошел в календарь значимых культурных событий, — рассказали организаторы концерта.