Собянин принял решение о реставрации исторического здания биржи на Ильинке

© Mos.ru

«Специалисты выявили на фасаде локальные осыпания и отслоение краски и штукатурки, трещины, а также коррозию на металлических элементах и повреждения гранитного цоколя. В рамках работ приведут в порядок фасад и кровлю, восстановят утраченные элементы», — написал Мэр Москвы.

Видео дня

Объект культурного наследия федерального значения находится по адресу: улица Ильинка, дом 6/1, строение 1. Первое здание биржи (биржевой зал) спроектировал архитектор Михаил Быковский. Оно появилось на углу улицы Ильинки и Рыбного переулка в 1830-е годы, после чего площадь стала называться Биржевой.

В 1870 х по мере роста московской торговли возникла необходимость в увеличении площадей биржи, поэтому встал вопрос о перестройке здания. Для строительства новой, более вместительной биржи был выкуплен смежный участок в Рыбном переулке. Проект здания подготовил архитектор Александр Каминский. Оно было заложено летом 1873-го, в том же году была готова пристройка, а позже, в 1874–1875 годах, биржу достроили и отделали ее помещения.

Заново выстроенное вместительное здание биржи лучше соответствовало задачам крупного торгового учреждения и было более представительным с архитектурной точки зрения. Во фронтоне лицевого фасада создали скульптурную композицию с древнеримским покровителем торговли — богом Меркурием, находящемся в окружении музы Урании и богини Фортуны. По бокам в филенках попарно разместились барельефы с грифонами — собаками Зевса, охраняющими богатство.

После Октябрьской революции 1917 года деятельность бирж была прекращена. В период новой экономической политики (в декабре 1921-го) Центральная товарная биржа открылась на прежнем месте. В 1925 году по проекту архитектора Ивана Кузнецова надстроили третий этаж здания. После 1964-го был утрачен аттик.

В советские годы здание занимала Всесоюзная торговая палата (с 1972-го — Торгово-промышленная палата СССР), а сегодня в нем размещается Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

Сегодня историческое здание биржи представляет собой прямоугольное строение площадью 6,86 тысячи квадратных метров, вытянутое вдоль Рыбного переулка, уличными фасадами обращенное на северо-запад и юго-запад.

Биржа, построенная в стиле классицизма, представляет собой яркий пример административного здания 1870-х, сохранившего типичный классический облик и убранство интерьеров.

Трехэтажное каменное строение на каменном цоколе завершается металлической кровлей сложной формы с двумя шатрами и вальмами в торцах. На верху здания — карниз с парапетом.

По решению Правительства Москвы в ближайшие годы специалисты восстановят фасады и кровлю этого исторического объекта.

С 2011 года в Москве отреставрировано 2190 объектов культурного наследия, на 220 из них работы были завершены в 2023-м. В результате число московских памятников, которые находились в неудовлетворительном состоянии, сократилось с 2010 года в 7,6 раза. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 61 процента до 96,5 процента.

Наиболее значимые объекты, реставрация которых завершена в 2023 году:

— ансамбль Рогожской старообрядческой общины, построенный в XIX — начале XX века, а также Козина палата (детский приют), возведенная в 1870-х. Объекты расположены по адресу: улица Рогожский Поселок, дом 29, строение 4;

— ансамбль застройки Серпуховской площади (фрагмент) — доходный дом с лавками по адресу: Серпуховская площадь, дом 36/71, строение 1. Строительство велось в 1800-1810-х годах, 1827-м и 1883-м. Архитектор — Сергей Тропаревский;

— Театр эстрады в составе ансамбля комплекса Дома Правительства по адресу: улица Серафимовича, дом 2, 1928–1931 годы. Архитектор Б.М. Иофан;

— ансамбль Донского монастыря, XVI-XIX века. Отреставрировано пять башен: первая (квадратная на западной стене), вторая (круглая угловая, северо-западная), третья (квадратная на северной стене), шестая и седьмая (обе квадратные на восточной стене), фасады и купола Нового собора, дом настоятеля. Объекты находятся по адресу: Донская площадь, дом 1;

— фанагорийские казармы (Почтовый двор), вторая половина XVIII — начало XIX века, а также ограда начала XIX века. Объекты расположены по адресу: Бригадирский переулок, дом 13, строение 5.

Крупнейшая реставрационная площадка — ВДНХ. На протяжении восьми лет комплексные работы здесь проводятся на 47 объектах, а на более чем 30 из них завершены.