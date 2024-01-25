В центре Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт
Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали крупный газорегуляторный пункт «Алексей Толстой» в центре столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов. С 2010 года модернизировали более 150 таких объектов из 450 работающих. В этом году отремонтировали газорегуляторный пункт “Алексей Толстой”, который был введен в эксплуатацию в 1955 году. Он обеспечивает газоснабжение районов Пресненский и Арбат», — отметил Петр Бирюков.
Специалисты заменили устаревшее оборудование на шкафной газорегуляторный пункт отечественного производства, мощность которого составляет 2,5 тысячи кубометров в час. В рамках работ были также обновлены подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления. Новое оборудование обладает высокой надежностью и пониженными шумовыми характеристиками, а также соответствует современным требованиям безопасности.
Все столичные газорегуляторные пункты в обязательном порядке оборудуют автоматическими запорными устройствами, позволяющими контролировать их работу в режиме реального времени и оперативно реагировать на нештатные ситуации.
Газорегуляторные пункты отвечают за снижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. Установленный срок службы модернизированных пунктов составляет 40 лет.