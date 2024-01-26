Синоптик предупредил москвичей о возвращении морозов

В выходные дни температура «сползет» вниз. Столбики термометров будут на уровне минус 5–9 градусов. Сохранится преимущественная облачность, также прогнозируются осадки в виде небольшого снега. Такая погода сохранится и в начале следующей недели. Однако уже со вторника, 30 января, в Москве ожидается очередная волна тепла.Температура вновь поднимется до минимальных плюсовых значений. Еще чуть раньше эта волна придет на запад — в Санкт-Петербург, Псков и Великий Новгород, — рассказал Шувалов.