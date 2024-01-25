Для участников «Московского долголетия» организовали занятия в 20 вузах

Вместе со студентами вузов в четверг, 25 января, праздник отмечают и участники проекта «Московское долголетие», которые решили получить образование. Об этом напомнил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

© Вечерняя Москва

— Сейчас различные образовательные направления «Московского долголетия» посещают около 110 тысяч человек. Они изучают иностранные языки, компьютерные технологии, посещают исторические лектории и многое другое. Занятия проводят квалифицированные педагоги, а особую гордость у нас вызывает то, что одними из надежных поставщиков проекта остаются ведущие столичные вузы, — отметил он.

В новом семестре двери для людей старшего поколения открыли 20 университетов, среди которых Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова, Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова и другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках проекта «Московское долголетие» пенсионеры могут также посетить тренировки по шести видам боевых искусств, в которых на текущий момент задействовано уже свыше 1,4 тысячи человек.