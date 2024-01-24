Синоптик предупредила о погодных аномалиях в Москве

До конца недели в Москве температура воздуха будет выше климатической нормы. 24 января ожидается от нуля до плюс 1 градуса. Также в столице ожидается мокрый снег и ветреная погода. В четверг, 25 января, дневная температура останется около нуля, ночью — до минус 2 градусов. Таким образом, в Москве сохранятся условия для образования сосулек, возможен сход снежных масс с крыш. Понижение температуры прогнозируется в выходные дни. Тогда начнет формироваться гололедица, — рассказала Позднякова.