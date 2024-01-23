Центр московского долголетия создал свой театр

— Вот эту прекрасную шляпку я сшила сама, ведь у меня в спектакле роль богатой барыни, а какая барыня без шляпки? — делится Марта Киркальди. — Я пришла в студию, чтобы преодолеть природную стеснительность. Мы сами себе режиссеры, и в этом свои плюсы — у нас в клубе идет постоянное творческое кипение, как решить ту или иную сверхзадачу. Мне интересно расти над собой и преодолевать трудности.