Центр московского долголетия создал свой театр
В студии актерского искусства центра московского долголетия «Ломоносовский» активисты клуба изучают основы актерской профессии и ставят театральные постановки по произведениям русских классиков. «Вечерняя Москва» побывала на репетиции и пообщалась с актерами.
В актовом зале идет репетиция спектакля «Женитьба Бальзаминова». Все актеры в костюмах — дамы в роскошных платьях, господа в цилиндрах и фраках. Отыграв первый акт, начинают обсуждение второго отрывка.
— Недавно мы победили в окружном этапе театрального фестиваля «Московское вдохновение», выступали со сценами из произведений Островского. Так сложилось, что у нас нет режиссера, и мы сами путем проб и ошибок работаем над своими спектаклями, — рассказал лидер клуба Михаил Гаврилов.
После победы в окружном этапе театральный клуб отправился «гастролировать» по другим центрам московского долголетия.
— У меня всегда был страх перед публичными выступлениями. Но в какой-то момент я решила, что буду преодолевать себя. Здесь мне дали уверенность в своих силах, возможность творить и подарили много интересных знакомств, — рассказала активистка клуба Ольга Ларионова.
Активисты клуба не только сами режиссируют и ставят спектакли, но и делают декорации, и шьют костюмы.
— Вот эту прекрасную шляпку я сшила сама, ведь у меня в спектакле роль богатой барыни, а какая барыня без шляпки? — делится Марта Киркальди. — Я пришла в студию, чтобы преодолеть природную стеснительность. Мы сами себе режиссеры, и в этом свои плюсы — у нас в клубе идет постоянное творческое кипение, как решить ту или иную сверхзадачу. Мне интересно расти над собой и преодолевать трудности.
Активистка клуба Елена Демина раньше была школьным учителем рисования, и в центре ее талант пригодился: все декорации и афиши к спектаклям написаны ею.
— Мне нравится, что у нас очень дружный коллектив, все праздники мы отмечаем вместе, — поделилась Елена.
Сейчас участники репетируют отрывки из произведений Чехова.
— Мы сами даем свое видение образа, у нас авторский театр, я люблю разноплановые роли. Ведь в жизни есть все: и скорбь, и радость, и испробовать и побывать в различных жизненных ситуациях очень интересно, — добавила еще одна активистка центра Лидия Гальянова.
Сейчас актеры готовятся к выступлениям в соседних центрах московского долголетия с новой постановкой.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Горин, руководитель ЦМД «Ломоносовский»:
— В нашем центре уже год существует клуб «Студия актерского искусства». С самого начала я следил за их развитием и ростом, видел искреннюю заинтересованность и вовлеченность в процесс. Все по-серьезному, как у профессионалов. В итоге за свой труд и талант они получили Гран-при на театральном фестивале самоорганизованных клубов «Московское вдохновение», организованном совместно с Московским драматическим театром имени Н.В. Гоголя.
Они все большие умнички!