Пробки в Москве достигли 9 баллов вечером 23 января

Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером во вторник вечером достигла 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Транспорт движется по улицам города медленно, на дорогах гололедица и снежные заносы.

По данным на 18:40, движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также частично - на МКАД. Скорость автомобильного потока также снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском, Ленинградском, Варшавском шоссе и нескольких других магистралях.