"Россети" подключили к сетям электробусный парк "Салтыковка" в Москве

"Россети Московский регион" (входит в "Россети") завершили все работы по энергоснабжению нового электробусного парка "Салтыковка" на востоке Москвы. Об этом говорится в сообщении группы.

Для электроснабжения парка энергетики установили две трансформаторные подстанции, проложили 14 кабельных линий 0,4 и 10 кВ общей протяженностью свыше 5 км. Присоединенная мощность превысила 2,5 МВт.

Кроме того, специалисты "Россети Московский регион" построили "под ключ" зарядную инфраструктуру - установили 13 ультрабыстрых станций на 78 постов, которые позволяют обеспечить бесперебойное функционирование электробусных маршрутов.

Площадь парка "Салтыковка" составляет около 3 га, он вмещает до 100 электробусов. Для жителей района Новокосино рядом с домом появилось более 200 рабочих мест, уточняют "Россети".

В компании напомнили, что "Салтыковка" - третий электробусный парк столицы. Два предшествующих проекта в Митино и Новой Москве также реализованы с непосредственным участием компании "Россети Московский регион". Всего для трех электробусных парков компания в рамках контрактов на услуги энергоснабжения установила около 500 зарядных постов.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.