Синоптик спрогнозировал конец оттепели в Москве

Мокрый снег, гололедица и около 0 градусов ожидается в Москве в четверг, 25 января. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, сегодня погоду в столице будет формировать восточная периферия циклона, центр которого окажется над северо-востоком Белоруссии. День будет облачным, временами будет идти снег, а в отельных районах не исключен мокрый снег и переохлажденные осадки. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица.

Температура воздуха в Москве составит от -1 до +1 градуса, а на территории области — от -3 до +2 градусов. Ветер юго-восточный, от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление будет медленно расти, однако в результате показатель останется ниже нормы — 739 мм рт. ст.

26 января оттепель закончится, отметил синоптик.

"Я бы не стал говорить, что нас ждет экстраординарное или сильное похолодание, но то, что мы из оттепели уйдем в зону отрицательных температур уже начиная с завтрашнего дня - это да. А в воскресенье температура будет примерно соответствовать климатической норме", - сказал он.