Собянин рассказал о планах развития Щербинки и Рязановского

В пятницу, 19 января, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание школы № 2122 в Щербинке, а также рассказал о строительстве других объектов в ТиНАО, в том числе дороги.

Новый корпус школы № 2122 имени Героя Советского Союза Олега Юрасова заработал в январе. В современных светлых кабинетах занимаются ученики с 1-го по 7-й класс.

— Здесь есть все необходимое: универсальные и специализированные кабинеты, информационный центр с медиатекой, актовый и спортивный залы, мастерские и место для шахматного кружка, — рассказал Сергей Собянин. — Оборудован ИТ-полигон.

Четырехэтажное здание с подземным этажом построили по индивидуальному проекту на средства, выделенные из бюджета города в рамках Адресной инвестиционной программы. Оно стоит рядом со старым школьным корпусом. Его планируют снести и построить на этом месте еще одно здание на 400 учеников. Два новых корпуса свяжут между собой переходом.

В школе № 2122 готовят учеников к поступлению в классы городского проекта «Математическая вертикаль». В планах — открытие инженерных классов. После уроков ребята занимаются в различных кружках и секциях. В школе развивается, например, городошный спорт и есть свой театр «Катарсис».

Открыть к сентябрю

В поселении Рязановское, недалеко от деревни Алхимово и поселка Знамя Октября, появится школа для учеников 1–11-х классов. Здание строит инвестор за свой счет. Как только оно будет готово, он передаст его городу.

Это будет один из корпусов школы № 2083. Для ребят оборудуют современные лаборатории и мастерские, класс робототехники, медиатеку, ИТ-полигон. Школу планируют открыть к 1 сентября 2024 года.

Пожарное депо

В деревне Никульское поселения Рязановское строят пожарное депо. Как сообщил мэр, здание готово на 85 процентов. Объект планируют сдать в этом году.

Новое депо станет базой для пожарно-спасательного отряда № 318. В случае возгораний в поселении Рязановское они смогут прибыть на место происшествия в течение десяти минут. Сейчас для тушения пожаров привлекают отряды из поселения Воскресенского или Щербинки.

Второй дублер

Первую очередь автодороги «Мамыри — Пенино — Шарапово» сдадут в этом году. Ее строят как второй дублер Киевского и Калужского шоссе.

— Протяженность первой очереди трассы — 8,2 километра, — уточнил Сергей Собянин. — На ней будет два путепровода тоннельного типа для связи с поперечными магистралями, мост через реку Сосенку и еще один мостовой путепровод в районе садового товарищества «Родник».

Новая дорога разгрузит Калужское и Киевское шоссе, а также улучшит транспортную доступность деревень Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино и поселка Мосрентген.

Уникальные проекты

Также в пятницу, 19 января, в своем личном блоге Сергей Собянин рассказал о преображении столичных театров. В рамках национального проекта «Культура» за последние десять лет в городе обновили 85 театральных зданий.

— В этом году закончим масштабные ремонтно-реставрационные работы по Центру театра и кино на Поварской, — добавил Собянин. — А к 2030 году мы планируем завершить обновление всех нуждающихся в этом московских театров.

Для каждого здания разрабатывают уникальный проект реконструкции. В обновленных залах устанавливают самое современное оборудование. Так, в зале «Эрмитаж» Театра на Трубной появилась сцена-трансформер, которая может превращаться, например, в подиум. А в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко сцену оснастили 16 независимыми подъемными механизмами. Они позволяют менять декорации прямо во время спектакля.

ЦИФРА

90 мероприятий для студентов пройдут с 24 по 26 января. Программа на сайте mosmolodezh.ru

КСТАТИ