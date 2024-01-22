Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке Москвы

— «Мосэнерго» является главным предприятием, которое обеспечивает жизнедеятельность Москвы, обеспечивая электроэнергией, теплом наш город. И от надежности работы компании зависит очень многое. Несмотря на потепление климата, которое нам обещали, мы порой находимся в экстремальных условиях, где нужна надежность энергетической системы, — отметил глава города.

Так, за последние несколько лет на территории ТЭЦ-23 была проведена большая модернизация, в рамках которой специалисты установили восемь новых турбин. Таким образом в восемь раз сократились выбросы вредных веществ в атмосферу, передает агентство городских новостей « Москва ».

Вместе с этим в столице происходит активное развитие цифровых сервисов, главной задачей которых является воспитание бережного отношение к ресурсам и экологии. Например, появление таких сервисов, как «Вывоз ненужных вещей», уже помогло тысячам москвичей не просто избавиться от старой техники и вещей, но дало людям уверенность в том, что эти вещи будут утилизированы, а грамотная переработка послужит защите природы.