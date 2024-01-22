Более 50 тысяч человек спасли за год в первом флагманском центре столицы

За год работы флагманского центра городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева его врачи оказали экстренную помощь более чем 50 тысячам человек. Об этом в понедельник, 22 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Высокая эффективность работы обусловлена внедрением нового стандарта экстренной помощи и современных информационных технологий. До открытия флагманского центра в приемное отделение ГКБ имени В.В. Вересаева поступали 114 пациентов в сутки, после открытия — в среднем 155 человек.

— Стандарт подразумевает единые алгоритмы и логистику оказания экстренной помощи в любой больнице, выверенную командную работу всех подразделений и сотрудников. Это позволяет оптимизировать диагностический процесс на всех этапах, повышает скорость принятия решений и качество оказываемой медицинской помощи, — приводит слова Раковой официальный сайт мэра Москвы.

С 2024 года перечень стационаров, которые работают по новому стандарту экстренной помощи, расширится. По принципу оказания персоналом приемных отделений быстрой и точной помощи будут работать все крупные многопрофильные больницы города.