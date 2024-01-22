В Москве расширили сеть платных парковок

Платные парковки в столице увеличились на 50 адресов, а через месяц к ним прибавится еще 31 участок. Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, основная задача расширения территории под платным паркингом - облегчить жизнь автомобилистам с поисками мест для стоянки. Как известно, чем легче поставить машину на легальную парковку, тем меньше нарушителей - горожане перестают бросать машины кое-как у обочины, а если захотят сэкономить, поищут бесплатную стоянку чуть дальше.

Местным жителям, чтобы бесплатно стоять на платной парковке, достаточно подать документы на получение резидентного разрешения, и через пять дней они получат его. Еще одна польза от платных парковок в городе - деньги, которые город получает от них, идут на благоустройство районов. Благодаря им обновляются детские и спортивные площадки, озеленяются территории, ремонтируются дворы. В чем именно нуждается каждый конкретный район, решают жители в процессе голосования на "Активном гражданине". "Ни копейки из средств, полученных от парковки, не идет на другие цели, кроме благоустройства, - сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - В прошлом году, например, парковка принесла районам 9,8 млрд рублей, а в 2022 году - около 10 млрд рублей".

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Новые адреса для платной парковки выбраны не случайно, каждая из них расположена рядом с крупными жилыми комплексами, торговыми и бизнес-центрами, где сейчас нелегко найти свободное место для машины. Из 50 новых парковок значительное количество находится в районах Аэропорт (8 адресов) и Савеловский (12 адресов). В подавляющем большинстве цена парковки не превышает 40 рублей в час. Исключением являются лишь некоторые парковки района Аэропорт: например, на улице Асеева и Планетной улице цена стоянки составляет от 80 до 150 рублей в час в зависимости от времени суток, а на улице Самеда Вургуна и Верхней Масловке - от 60 до 80 рублей в зависимости от времени суток.

Через месяц, 22 февраля, платную парковку введут на участках, расположенных только за пределами Третьего транспортного кольца: на Соколе, в Перове, Новогирееве и Северном Чертанове, в Головинском и Хорошевском районах и других. Цена их также 40 рублей за час, исключением будут лишь стоянки на ул. Генерала Сандалова и Шереметьевской ул., где их стоимость будет от 60 до 80 рублей в час.

По словам научного руководителя Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаила Блинкина, расширение парковочного пространства - чисто техническая работа, которая будет идти многие годы.