Спектакль «Карлик Нос» вернется в Москву с новыми декорациями

Детский мюзикл Лоры Квинт «Карлик Нос» в постановке Бориса Мильграма вернется в Москву — его покажут в концертном зале «Москва» парка развлечений «Остров мечты». Об этом сообщила Яндекс Афиша.

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«Карлик Нос» — восьмикратный номинант премии «Золотая Маска» и одна из самых успешных музыкальных постановок пермского Театра-Театра. На предыдущих столичных гастролях были проданы все билеты на мюзикл, на этот раз спектакль покажут с новыми декорациями и расширенным составом труппы.

Всего состоится пять показов: премьера «Карлика Носа» пройдет 29 марта, еще по два спектакля сыграют 30 и 31 марта.

По словам Энрико Мазавришвили, директора по контенту и развитию бизнеса Яндекс Афиши, «Карлик Нос» давно вышел за рамки Театра-Театра.

«Подобные гастрольные туры позволяют зрителям увидеть талантов среди актеров, режиссеров, драматургов из разных уголков страны. Мы видим потенциал в том, что сегодня делают ведущие региональные театры и творческие коллективы», — сказал он.

Семейный мюзикл «Карлик Нос» исполняется под живой симфонический оркестр Театра-Театра. В основу постановки легла одноименная сказка Вильгельма Гауфа о приключениях мальчика Якоба, осознающего, что внутренний мир важнее внешности, а дружба и взаимопомощь спасут в любой беде. Злая ведьма заколдует Якоба, и он будет искать способы справиться с его чарами. В спектакле принимает участие настоящая птица — гусыня Грета.