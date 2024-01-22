Сергунина подвела итоги бизнес-миссий Москвы в сфере туризма за 2023 год

Представители московской туристической индустрии в 2023 году посетили с бизнес-миссиями 10 стран, провели ознакомительные туры по городу для четырех зарубежных делегаций и приняли участие в 15 международных отраслевых выставках. Об этом в понедельник, 22 января, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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— В рамках бизнес-миссий туристический потенциал Москвы презентовали в 14 городах мира. В их числе китайские Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, индийские Мумбаи и Калькутта, малайзийский Куала-Лумпур. Впервые отраслевые компании города вышли на рынки Бахрейна, Катара и Ирана, — рассказала она.

По словам заместителя столичного мэра, результатом активного взаимодействия с коллегами из других государств стало заключение около 2,5 тысячи международных контрактов — втрое больше, чем годом ранее.

Всего в 2023 году состоялось девять тысяч деловых переговоров с участием представителей гостиниц, туроператоров, агентств и профильных ведомств. Количество встреч увеличилось на 50 процентов по сравнению с 2022 годом. Ожидается, что проделанная в 2023 году работа приведет к значительному росту внешнего турпотока.

В 2023 году число специалистов, занятых в туристической отрасли столицы, превысило полмиллиона, что на 25 процентов больше, чем в 2022 году.