Сугробы в Москве превысили норму почти в 1,5 раза

"В Подмосковье местами ударили 25-градусные морозы. Холоднее всего было в Мелихово - до -20,1 градуса, Можайске - до -20,2 градуса, Подмосковном - до -20,3 градуса, Солнечногорске - до -21,1 градуса, Ново-Иерусалиме - до -21,8 градуса, Михайловском - до -22,8 градуса, Талдоме - до -22,9 градуса, Клину - до - 25 градусов", - написал он.