Получение статуса предпенсионера на портале mos.ru упростили и ускорили

Женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет могут получить статус предпенсионера и пользоваться рядом городских льгот. Ежегодно заявки на оформление этого статуса подают примерно 100 тысяч горожан.

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На портале mos.ru обновили форму для подачи онлайн-заявления на получение статуса предпенсионера. В шаблоне заявки сократилось количество пунктов, обязательных для заполнения, а также изменился дизайн. Подать заявление стало еще проще и быстрее. Обновленная форма на mos.ru позволяет заявителям не предоставлять сведения об изменении фамилии, имени или отчества в случае несовпадения данных в документе, удостоверяющем личность, со сведениями в удостоверениях «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы». Теперь в заявке на получение статуса «предпенсионер» нет блока «Сведения об изменении Ф.И. О».. Все данные о заявителе органы социальной защиты будут проверять самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Горожанам потребуется прикреплять к заявлению скан-копии удостоверения только в том случае, если они относятся к категории «Ветеран военной службы».

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«Новая форма позволит избежать повторной подачи заявления и предупредит о ранее поданных и не рассмотренных органами социальной защиты заявлениях. Это поможет сократить количество отказов в предоставлении льготного статуса. Ежегодно около 100 тысяч москвичей подают заявление на получение статуса предпенсионера, пользуясь порталом mos.ru», — рассказала ЕленЕлена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы.

За присвоением статуса могут обратиться москвички, достигшие возраста 55 лет, и москвичи в возрасте от 60 лет. Претенденты должны иметь страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости, либо звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран военной службы». С июля 2021 года статус «предпенсионер» оформляется только в электронном виде на портале mos.ru. Горожанам не нужно лично посещать центры госуслуг «Мои документы» и другие учреждения.

«Благодаря переводу услуги в исключительно электронный вид срок рассмотрения заявления сократился в два раза — с шести до трех рабочих дней. За прошедшее время электронной услугой воспользовались свыше 245 тысяч раз», — отметил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов.

Заявителю нужно иметь личный кабинет на портале mos.ru со стандартной или полной учетной записью. О том, как зарегистрироваться на mos.ru, можно узнать в инструкции.

На mos.ru потребуется обратиться к каталогу услуг для жителей и зайти в раздел «Социальная поддержка». Затем в представленном меню раздела необходимо выбрать категорию «Пенсионерам» и в появившемся списке услуг следует перейти к «Получению статуса предпенсионера».

При заполнении онлайн-заявки надо указать данные документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС, предоставить сведения о месте жительства в столице, а также о наличии звания «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы».

Уведомление о присвоении статуса предпенсионера придет в личный кабинет на mos.ru. Сведения, подтверждающие льготный статус у гражданина, автоматически будут переданы в информационные системы города для оказания мер социальной поддержки.

Горожанам предпенсионного возраста предоставляется бесплатный проезд в наземном городском транспорте, в метро, на МЦК, в пригородных электричках. Помимо этого, они могут бесплатно ремонтировать зубные протезы или заказывать изготовление новых. Также неработающим предпенсионерам, нуждающимся в лечении по медицинским показаниям, выдают бесплатные путевки в санатории. При этом им возмещают расходы на проезд в железнодорожном транспорте к месту лечения и обратно.

А если у предпенсионера есть звание «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы», то ему доступны дополнительные льготы. Среди мер социальной поддержки, например, скидка 50 процентов на оплату коммунальных услуг и выплата ежемесячной городской денежной компенсации. Информацию о том, как оформить ежемесячную городскую выплату, можно получить в инструкции на портале mos.ru.

Предпенсионеры могут оформить карту москвича. С ее помощью удобно пользоваться бесплатным проездом в городском транспорте, записываться к врачу, получать книги в столичных библиотеках и участвовать в занятиях программы «Московское долголетие». Держателям карты москвича также доступны скидки и другие специальные предложения в продуктовых магазинах, аптеках, кафе, автозаправках, в культурных, спортивных и развлекательных учреждениях. На данный момент жители столицы могут получать скидки более чем в 9,5 тысячи торгово-сервисных точек. Причем организации расположены не только в Москве, но и в других городах России.