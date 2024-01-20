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Власти Москвы не исключили реконструкции МЦК

Московское центральное кольцо может быть реконструировано. Этот вопрос сейчас изучают власти столицы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Власти Москвы не исключили реконструкции МЦК
© РИА Новости

По его словам, востребованность и популярность МЦК как транспортной системы превзошла все ожидания. В этом году специалисты продолжат анализировать ситуацию и перспективы роста пассажиропотока. По итогу будут подготовлены предложения по реконструкции МЦК, приводит его заявление «Интерфакс».

Реконструция может коснуться как подвижного состава и сокращения интервалов движения поездов, так и строительства дополнительных пассажирских терминалов, обновления железнодорожных станций и платформ.

Запуск МЦК состоялся осенью 2016 года.

Новости Москвы
Андрей Бочкарев
Правительство Москвы