Власти Москвы не исключили реконструкции МЦК

Московское центральное кольцо может быть реконструировано. Этот вопрос сейчас изучают власти столицы , сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев .

По его словам, востребованность и популярность МЦК как транспортной системы превзошла все ожидания. В этом году специалисты продолжат анализировать ситуацию и перспективы роста пассажиропотока. По итогу будут подготовлены предложения по реконструкции МЦК, приводит его заявление «Интерфакс».