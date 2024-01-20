На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается переменчивая погода. В течение недели погодные условия будут меняться от минусовых показателей до «плюса». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в субботу, 20 января, столбики термометров в ночное время опустятся до минус 10–15 градусов. Днем потеплеет до минус пяти градусов, осадков не ожидается, солнечно.

С воскресенья, 21 января, будет морозно, похолодает до минус 16 градусов ночью, а днем воздух прогреется до минус восьми градусов, местами ожидаются осадки в виде снега.

Морозы ожидаются в ночь на понедельник, 22 января: около минус 22 градусов, а днем потеплеет до минус 5–11 градусов, уточнила спикер.

Во вторник, 23 января, в течение суток ожидаются переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. В ночные часы ожидается до минус 7 градусов, а днем около нуля, ветер южный, умеренный.

— В середине недели в столичный регион придет снова оттепель. Ожидаются переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Ночью столбики термометров покажут около одного градуса с отметкой «плюс», а днем — плюс три градуса, ветер юго-западный, умеренный, — сказала спикер.

25 января в течение суток на фоне пониженного давления ожидаются переменная облачность, сильный снег, возможен туман. Ночью и днем около 0–2 градусов с положительным значением, ветер юго-восточный, умеренный. В последний рабочий день будет снежно и туманно, ночью и днем температурный фон изменится до слабо минусовых значений: 1–3 градуса, ветер северо-восточный, умеренный.

В выходные дни снова похолодает до минус 5–10 градусов, время от времени из-за облаков будет выглядывать солнце, осадков не предвидится.

При этом спикер уточнила, что февраль, по предварительным прогнозам, будет аномально теплым:

— Столбики термометров будут подниматься до 5–6 градусов с положительным значением.