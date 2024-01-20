«Это мое место»: Московский зоопарк показал борьбу панды Катюши со своей мамой
Малышка-панда Катюша начинает проявлять свой характер и упрямство. Кадрами борьбы детеныша за место на деревянной лестнице в субботу, 20 января, поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
На видеоролике видно, как Катюша старается «намекнуть» своей маме на то, чтобы та освободила лестницу. Так и не дождавшись ответа, малышка начинает напористо толкать панду в лапу.
— Ну мам... это мое место, — пошутила гендиректор зоосада в своем Telegram-канале.
На самом деле мама-панда и Катюша никогда не ссорятся. Акулова опубликовала кадры нежных объятий косолапых.
Также Светлана Акулова опубликовала видео, на котором мама-панда Диндин приглашает свою дочь Катюшу выйти из неэкспозиционного вольера и переместиться в большой. Катюша постаралась подняться по огромной для нее лестнице, но не удержалась и сорвалась. Панда заботливо придержала Катюшу.
С 12 января в столичном зоосаде был временно закрыт павильон «Фауна Китая», где проживает семейство панд. Решение связано с тем, что Диндин начинает выводить свою дочь в большой вольер. Им необходимо обеспечить полный покой.