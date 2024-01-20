Малышка-панда Катюша начинает проявлять свой характер и упрямство. Кадрами борьбы детеныша за место на деревянной лестнице в субботу, 20 января, поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На видеоролике видно, как Катюша старается «намекнуть» своей маме на то, чтобы та освободила лестницу. Так и не дождавшись ответа, малышка начинает напористо толкать панду в лапу.

— Ну мам... это мое место, — пошутила гендиректор зоосада в своем Telegram-канале.

На самом деле мама-панда и Катюша никогда не ссорятся. Акулова опубликовала кадры нежных объятий косолапых.

Также Светлана Акулова опубликовала видео, на котором мама-панда Диндин приглашает свою дочь Катюшу выйти из неэкспозиционного вольера и переместиться в большой. Катюша постаралась подняться по огромной для нее лестнице, но не удержалась и сорвалась. Панда заботливо придержала Катюшу.