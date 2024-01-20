Снегопад может вернуться в Москву

Регионы Центральной России откапываются. В конце этой рабочей недели циклон еще подкинул снега. Сугробы в Москве подросли сантиметров на 10. За одни сутки выпало 25% от месячной нормы осадков, сообщили в центре «Фобос».

На базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 11 миллиметров осадков, на Балчуге – 14, МГУ – 13, Тушино – 7. Столицу эти дни очищали от снега больше 135 тысяч дворников и почти 20 тысяч единиц техники. Синоптики уже напугали всех новым циклоном. По предварительным прогнозам, он накроет Москву во вторник.