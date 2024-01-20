Синоптик: все циклоны покинули Московский регион

«Связано это с тем, что все циклоны покинули Московский регион и мы находимся в области относительно высокого давления. Давление сегодня будет примерно составлять норму, но в течение всего дня будет расти. В воскресенье давление составит около 760 мм.рт.ст. При этом сегодня будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, ветер будет дуть северо-западный 4-9 м/с. Температура -4...-6 °С Завтра будет больше прояснений, на небосводе появится солнце. Температура ночью с субботы на воскресенье -15...-17 °С, в области -15...-20 °С, а днём - -10...-12 °С по Москве и -9...-14 °С по области. Без осадков, но на дорогах сохранится гололедица», — рассказал Ильин.