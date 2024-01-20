Москвичам рассказали о пернатых, которых можно встретить в столице зимой

В городе в разные периоды года можно наблюдать более чем за 270 видами птиц, больше половины из которых прилетают в столицу для зимовки. В холодное время года в Москве можно увидеть дятлов, воробьев, соек, поползней и даже пищух. Об этом в субботу, 20 января, рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

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Птицы из северных широт, где зимой становится очень холодно, предпочитают перебираться на это время года в столицу. В городе они находят себе не только теплый кров, но и пропитание.

— На природных территориях города в январе и феврале можно встретить обыкновенную чечетку, свиристеля, которые в основное время обитают по большей части в лесотундре и тайге, а также пуночку, клеста-еловика, серого сорокопута и зимняка, — отметил орнитолог, начальник экоцентра «Терлецкий» Светлана Подвинцева.

В период январских морозов в столице также можно понаблюдать за такими пернатыми, как большой и средний крохали, луток и бородатая неясыть, передает официальный сайт мэра Москвы.

В центре Приозерска Ленинградской области на реке Вуоксе заметили лебедей. Первая пара этих птиц осталась в Приозерске на холодный период десять лет назад. И с каждым годом число зимующих птиц растет.