В Москве вслед за собаками начали стерилизовать бездомных кошек

«С 1 января 2024 года фонд работает в режиме «Кошачьего патруля». Уже стерилизовано 12 кошек. Все они получают комплексную вакцинацию и обработку от паразитов, в том числе от бешенства и вирусной лейкемии кошек», – говорит учредитель.