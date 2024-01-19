В Москве вслед за собаками начали стерилизовать бездомных кошек
Фонд защиты городских животных начал стерилизовать московских кошек. Какая судьба их ожидает, рассказала «ФедералПресс» Екатерина Дмитриева, директор и учредитель фонда защиты городских животных.
«С 1 января 2024 года фонд работает в режиме «Кошачьего патруля». Уже стерилизовано 12 кошек. Все они получают комплексную вакцинацию и обработку от паразитов, в том числе от бешенства и вирусной лейкемии кошек», – говорит учредитель.
По словам Екатерины, целью проекта является оздоровление и уменьшение количества бездомных котов, проживающих в районах Москвы.
Фонд полностью обследует и проводит лечение кошачьих в ветклинике, а потом возвращает животных в место обитания. Особенно ласковые особи поедут искать дом в мини-приюте.
Проект реализуется при поддержке грантов, НКО комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.