19 января сугробы в Москве достигнут рекордного значения этой зимы

После мощного снегопада сугробы в Москве станут самыми высокими с начала зимы. Как сообщает «КП», об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, всего с 18 по 19 января в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков, а высота снежного покрова превысит 40 см. Она отметила, что пока это самый высокий показатель снежного покрова за текущую зиму.

При этом температура снова начнет серьезно колебаться. По прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, перепады составят до 20 градусов. Так, днем в пятницу, 19 января, в Москве и Подмосковье ожидается от 0 до +1 градуса. Пройдет мокрый снег, пасмурно. К вечеру ожидается похолодание — до отметки от -10 до -12 градусов.

В ночь на субботу, 20 января, похолодает до -10…-15 градусов. При этом уже днем в первый день выходных потеплеет до -5 градусов. Без осадков, солнечно. В ночь на воскресенье, 21 января, ожидается до -16 градусов, а днем — от -6 до -18 градусов. Местами пройдет снег.