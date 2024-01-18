Сергей Собянин: Сохраняем уникальные архитектурные памятники

18 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реставрации трех знаковых объектов столицы и скором открытии спорткомплекса в Бибиреве. Также глава города сообщил о возможностях для детей в московских школах искусств.

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Бережно восстановят

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Сергей Собянин подвел предварительные итоги реставрационных работ в прошлом году и наметил планы на 2024-й. Так, за прошедший год работы завершили на 220 объектах. Сейчас в работе — 500 памятников архитектуры.

Среди них исторические павильоны № 6 «Химия» и № 67 «Советская печать» на ВДНХ, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря на Крестьянской площади, церковь Вознесения Господня в Коломенском, церковь Петра и Павла на Новой Басманной улице, дом архитектора Мельникова в Кривоарбатском переулке, кинотеатр «Ударник» на улице Серафимовича, памятник Юрию Гагарину и другие.

Принято решение отреставрировать в этом году Донской и Алексеевский монастыри, а также здание Центросоюза на Мясницкой улице.

— В прошлом году закончена реставрация пяти из двенадцати исторических башен, всего готовы девять. Привели в порядок Дом настоятеля, а также фасады и купола «Нового» собора, — рассказал о Донском монастыре мэр. — В этом начнем комплексную реставрацию прясел Восточной и Южной стен, в том числе оставшихся трех башен, продолжим восстановление храма святого Иоанна Златоуста.

В Алексеевском женском монастыре продолжится разработка проекта реставрации церкви Всех Святых, училища и кельи. Специалисты провели научно-исследовательские работы и в прошлом году уже приступили к первому этапу подготовки проектной документации.

— А в здании Центросоюза на Мясницкой улице проведем реставрацию облицовки фасадов из туфа, межэтажных пандусов и других исторических элементов, — привел еще один пример в социальных сетях Сергей Собянин.

Большие возможности

Также 18 января Сергей Собянин в соцсетях рассказал о столичных школах искусств.

— В столице у детей и подростков есть множество возможностей для раскрытия своих талантов, — подчеркнул мэр. — Так, например, в московских школах искусств, кроме музыки и рисования, можно научиться хореографии, цирковому и театральному мастерству. А именно — жонглировать, фехтовать, танцевать степ, создавать бутафорские арт-объекты и многое другое.

Среди преподавателей — заслуженные артисты и работники культуры, лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Также программы «Искусство цирка» открыты в школах искусств имени Балакирева и «Центр». Кроме того, хореографические занятия проходят в детских школах искусств имени Рихтера, «Исток» и других. В них изучают основы классического, народно-сценического и современного танца.

Помимо этого в городе есть школы, где дети могут попробовать себя в качестве актера театра и кино.

Занятия творчеством в Москве доступны всем жителям с юного возраста. В городе работает 149 творческих образовательных учреждений, в которых ребята обучаются различным специальностям в сфере культуры и искусства.

В настоящее время в них занимаются около 100 тысяч детей. При этом особое внимание уделяется подготовке артистов цирка, театра, балета, а также гримеров, бутафоров, костюмеров. Предпрофессиональное и профессиональное образование по таким направлениям, как цирковое, театральное, хореографическое искусство, декоративноприкладное творчество, в Москве получают более 6,8 тысячи детей и подростков.

Правильный «Баланс»

В районе Бибирево скоро начнет работу спортивный комплекс «Баланс».

— С просьбой о его строительстве ко мне обращались жители района, — рассказал в соцсетях Сергей Собянин. — Объект возвели на месте заброшенного котлована на Алтуфьевском шоссе. В двухэтажном здании площадью больше 4,2 тысячи квадратных метров разместили бассейн для оздоровительного плавания, бассейн для обучения плаванию детей, тренажерный зал, буфет, медицинские, технические и административные помещения.

Мэр добавил, что прилегающая территория благоустроена, а также создана парковка.

— Спорткомплекс смогут посещать все желающие, в том числе маломобильные горожане. Объект готов принять 1130 человек в сутки. Планируются занятия по плаванию, аквааэробике, фитнесу и общефизической подготовке, — отметил Сергей Собянин.