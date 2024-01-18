В Гидрометцентре назвали сроки возвращения в Москву комфортной погоды

Синоптики прогнозируют метель и снегопады в Москве, однако после этого установится комфортная погода. Об этом в четверг, 18 января, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

© Вечерняя Москва

В предстоящие выходные и в начале следующей недели погода в регионе ожидается по-зимнему комфортной. Температура будет лишь немного ниже нормы.

В начале уик-энда днем в столице будет облачно, а столбики термометров покажут от минус семи до минус пяти градусов. В воскресенье, 21 января, погода ожидается облачная с прояснениями, при этом воздух будет холоднее на один градус.

Примерно такая же погода будет сохраняться и в самом начале следующей недели. Однако столбики термометров опустятся до отметки минус 11 градусов, передает официальный сайт ведомства.

Из-за сильного ветра в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности с 18 по 19 января. Предупреждение будет действовать до 15:00 19 января. В этот день ожидается снегопад, а также налипание мокрого снега.