Лучшие места для зимнего отдыха в столице определят участники проекта «Активный гражданин»

В проекте «Активный гражданин» открылись три голосования, посвященные местам для зимнего отдыха в столице. В первом из них москвичам предстоит назвать парки и общественные пространства, где работают лучшие катки города, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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«Участникам предложено 12 вариантов ответа. Среди них Парк Горького, ВДНХ, музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно», парк «Сокольники» и усадьба Воронцово. Можно выбрать до пяти площадок или добавить свою», - рассказала Наталья Сергунина.

В этом сезоне для жителей и гостей столицы открыто больше четырех тысяч локаций, где можно активно провести время на свежем воздухе. Только в парках культуры и отдыха и на природных территориях Москвы гостей ждет 45 катков с натуральным и искусственным покрытием.

Тех, кто конькам предпочитает лыжи, приглашают принять участие во втором голосовании. Оно состоит из трех вопросов. В первом нужно выбрать территории, где располагаются любимые лыжни. Например, природно-исторический парк «Битцевский лес», памятник природы «Серебряный бор», парки «Фили», «Сокольники» и «Кузьминки».

Второй и третий вопросы посвящены популярности и расположению пунктов проката оборудования. Всего в городе действует 396 лыжных трасс общей протяженностью больше 500 километров.