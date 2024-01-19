Синоптик пообещал морозные выходные в Москве

Синоптик Шувалов пообещал морозные выходные в Москве
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о грядущих морозных выходных без осадков в Москве.
«Выходные мы встретим со свежим выпавшим снегом, высотой 5 — 10 см. Но это свежий снег, который ляжет на те 30 — 35 см, которые уже есть. Поэтому высота снежного покрова приблизится к 50 см», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Как отметил специалист, на потепление рассчитывать не приходится, так как тёплый фронт проходит южнее Москвы.
«Погода будет морозная, но не слишком. С температурой около -10 °С и в воскресенье может быть ещё на два — три градуса похолоднее — -10...-14 °С. Такая погода без осадков или очень слабый снег, без сильного ветра. Нормальные январские выходные дни», — заключил синоптик.
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