Синоптик пообещал морозные выходные в Москве

«Погода будет морозная, но не слишком. С температурой около -10 °С и в воскресенье может быть ещё на два — три градуса похолоднее — -10...-14 °С. Такая погода без осадков или очень слабый снег, без сильного ветра. Нормальные январские выходные дни», — заключил синоптик.