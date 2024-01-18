Безопасность на Крещение в Москве обеспечат более 1,4 тысячи спасателей

В ночь с 18 на 19 января на Крещенских купаниях в Москве более 1,4 тысячи спасателей и пожарных обеспечат безопасность мероприятий. Об этом в четверг, 18 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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Всего в столице подготовили более 40 мест для купаний. Специалисты заранее обследовали дно водоемов и провели измерения толщины льда. На всех подготовленных к купаниям точках она превышает необходимые 25 сантиметров. Спасатели будут сопровождать людей к проруби и обратно, а также осуществлять постоянный визуальный контроль находящихся в воде.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили 42 места для крещенских купаний. Все они оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, обеспечены освещением. На площадках организовано 49 майн и 10 купелей, — приводит слова Петра Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Священник Николай Савченко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какими волшебными свойствами обладает крещенская вода.