Роспотребнадзор проверил воду в 48 купелях Москвы

Специалисты Роспотребнадзора по Москве отобрали пробы воды из 48 водоемов, организованных для крещенских купелей. Об этом в среду, 17 января, сообщили в пресс-службе ведомство.

© Вечерняя Москва

— Был проведен отбор проб воды с последующим исследованием по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям. Из представленных для лабораторной оценки воды 48 купелей качество воды отвечает гигиеническим нормативам в 42 купелях, — говорится в сообщении.

В САО гигиеническим нормативам отвечают две купели, в СВАО — одна купель, в ВАО — пять купелей, в ЮАО — три, в ЮЗАО — пять, в ЗАО — четыре, в СЗАО — девять, в ЗелАО — две, в ТиНАО — 11 купелей. Со списком водоемов можно ознакомиться на сайте ведомства.

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В этот день принято набирать святую воду и окунаться в купель, чтобы очиститься от всех грехов. «Вечерняя Москва» узнала у протоиерея, настоятеля Пересветовского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры Константина Харитонова, когда правильно набирать крещенскую воду и что с ней можно делать.