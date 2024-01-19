Около 20 маршрутов городского транспорта улучшили в Москве в декабре

«Мы развиваем наземный городской транспорт, чтобы ваши поездки стали еще комфортнее. В декабре в столице улучшили 18 маршрутов. Кроме того, для удобства пассажиров в районах появилось почти 50 новых остановок автобусов и электробусов. Более 20 остановочных павильонов заменили на новые – ожидание транспорта стало комфортнее», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.