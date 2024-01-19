Около 20 маршрутов городского транспорта улучшили в Москве в декабре
В декабре 2023 года в столице улучшили 18 маршрутов городского транспорта, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Мы развиваем наземный городской транспорт, чтобы ваши поездки стали еще комфортнее. В декабре в столице улучшили 18 маршрутов. Кроме того, для удобства пассажиров в районах появилось почти 50 новых остановок автобусов и электробусов. Более 20 остановочных павильонов заменили на новые – ожидание транспорта стало комфортнее», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Так, благодаря запуску нового маршрута №925 в ТиНАО жители Щербинки получили быстрый доступ к двум ближайшим станциям второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2).
После улучшения трассы маршрута №725 жители Рязанского района и Текстильщиков стали быстрее добираться до станций метро, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. Также благодаря объединению маршрутов №775 и 822 между станцией метро «Бульвар Рокоссовского» и Лосиным островом автобусы №822 стали ходить чаще. При этом после продления маршрута т74 до станции метро «Окская» и станции МЦД-3 «Вешняки» жителям района Люблино удобнее совершать поездки по городу.
«Мы развиваем городской транспорт, чтобы жители Москвы могли еще удобнее добираться до работы, учебы, важных социальных учреждений. Также продолжаем выпускать на маршруты экологичную технику. В декабре инновационные российские электробусы полностью и частично заменили автобусы на 12 маршрутах. Продолжим повышать качество обслуживания пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – подчеркнул Ликсутов.